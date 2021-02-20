Синоптики прогнозируют в выходные на Урале мороз и порывистый ветер

ТАСС, 20 февраля. Установившаяся в феврале на территории Уральского федерального округа морозная погода сохранится в большинстве его регионов в предстоящие выходные и праздничные дни. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15-20 м/с, метель и небольшой снегопад, сообщили в субботу в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области [21-23 февраля будет] облачно с прояснениями, ночью - в большинстве районов, днем местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью 21 февраля составит минус 21-26 градусов, на крайнем севере до минус 41 градуса, температура воздуха днем будет 16-21 градус ниже нуля, ветер днем неустойчивый, слабый", - сообщили в уральском гидрометцентре с уточнением, что 22 и 23 февраля ожидается похолодание до 35-42 градусов ночью и до 31-32 градусов днем с ветром 4-9 м/с и возможными порывами до 15 м/с.

В Курганской области, по данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 21 февраля ночью температура опустится до 27 градусов с небольшим снегом, а днем - до 20, без осадков. В понедельник ночью осадков также не ожидается, но температура может понизиться до 32 градусов, днем же местами пройдет небольшой снег, за окном будет до 23 градусов. В праздничный день, 23 февраля, в регионе похолодает: ночью до 32 градусов, днем - до 24, но местами с умеренным снегом и метелью, порывами ветра до 18 м/с.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 21-23 февраля ожидаются морозы, метель. Температура воздуха днем поднимется до 19-24 градусов, ночью - опустится до 30-35, в праздник 23 февраля - до 40 градусов, порывы ветра в некоторых районах ночью могут достигать 17 м/с.

По данным челябинского ЦГМС, 21-22 февраля в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, но в понедельник возможен небольшой снег. Днем синоптики ожидают до минус 24 градусов, ночью - до 31-37 градусов ниже нуля. Во вторник, 23 февраля, в Челябинской области облачно с прояснением, небольшой снег, местами умеренный, метели, ветер ожидается северный 6-11 м/с с порывами днем 15-20 м/с. Днем синоптики прогнозируют до 21-26 градусов, ночью температура опустится до 32-37 градусов.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие дни будет переменная облачность с северным ветром 4-9 м/с. 21 февраля днем ожидаются морозы до 31-36 градусов днем, местами до 41, по крайнему югу - 23-28, местами небольшой снег и морозный туман, в отдельных районах изморозь. В понедельник в регионе будет преимущественно без осадков с температурой воздуха 32-37 градусов. В праздничный день, 23 февраля, местами ожидаются порывы ветра до 14 м/с, местами небольшой снег, температура в дневные часы составит 25-30 градусов, местами до 38.

Аномальные морозы в ХМАО

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре с 21 по 24 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более. В целом в регионе в праздничные дни ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью понизится до минус 32-38 градусов, при прояснениях - до минус 44 градусов, днем достигнет минус 28-35 градусов.