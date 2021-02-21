На Урале планируют издать книгу с архивными данными об истории Павлика Морозова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Музей Павлика Морозова в деревне Герасимовка Свердловской области планирует издать книгу о пионере Павлике Морозове и его родине. В основу издания легли архивные документы, сохранившиеся воспоминания свидетелей, сообщила ТАСС директор музея Нина Купрацевич.

Павлик Морозов родился в Герасимовке, в деревне возведен памятный обелиск на месте, где был расположен дом его родителей. За деревней расположены обелиски на месте гибели пионера и его брата Феди. Здание дома-музея, памятник Павлику и его могила признаны объектом культурного наследия.

"Мы собрали материал, у нас уже готова к изданию книга. История Герасимовки, история о Павлике Морозове настолько неоднозначна, сейчас мы отстаиваем честное имя Павлика Морозова, который не был предателем. Все это надумано, его оболгали взрослые. Мы доказываем документами, воспоминаниями, ссылаемся на людей, кто возвышал Павлика до пионера-героя, перечисляем без упрека, это было такое время", - рассказала Купрацевич. Она отметила, что пока запланирован выход книги тиражом 100 экземпляров. При этом она не уточнила точную дату ее выхода.

Купрацевич добавила, что в книге также рассказывается об истории Герасимовки и ее окрестностей, ее жителей от Столыпинской реформы до Великой Отечественной войны, публикуются фотографии тех лет. "По Столыпинской реформе сюда ехали крестьяне, белоруссы-самоходы. Они проложили дорогу и осваивали наши деревни, которые стали потом Герасимовкой, Владимировкой, Тонкой Гривкой. Там [использованы] архивные документы, рассказывающие о заселении края. В каких трудностях край осваивали, это не голословно, для этого помещаем эти документы, это интересно", - добавила собеседница агентства.

14-летний Павел и его шестилетний брат Федор были убиты 3 сентября 1932 года. По одной из версий, мальчику отомстили за донос на своего отца - председателя сельсовета, который выписывал поддельные справки кулакам. В то же время версия доносительства опровергалась в постсоветское время.