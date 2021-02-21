Власти ЯНАО отменили требование справки об отсутствии "ковида" при въезде в Новый Уренгой

ТАСС, 21 февраля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменили требование предоставлять справки об отсутствии коронавируса при въезде в Новый Уренгой. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе региона.

"Отменено требование предоставить справку об отсутствии COVID-19 для лиц, прибывающих в Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

В то же время участники молодежных и туристических мероприятий должны предоставить такую справку, при этом тест должен быть выполнен максимум за пять дней до приезда на Ямал. Также действует ограничение заполняемости в кафе и ресторанах - не более 75%.

В ЯНАО с начала пандемии зафиксировано 36 813 случаев коронавируса, из них 34 573 уже выздоровели, 395 умерли. В регионе провели 1,3 млн тестов на коронавирус. В крупнейшем городе региона Новом Уренгое наблюдалось наибольшее число случаев заражения.