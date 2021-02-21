Полиция задержала жителя Челябинска, открывшего стрельбу со своего балкона

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину, открывшего стрельбу со своего балкона в Челябинске. Жертв в результате инцидента удалось избежать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее местные СМИ сообщили, что мужчина открыл стрельбу из ружья со своего балкона в доме на улице Зальцмана после того, как на него в правоохранительные органы пожаловались соседи.

"Задержан подозреваемый, им оказался 39-летний местный житель, ранее не судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, в порядке статьи 91 УПК РФ он водворен в изолятор временного содержания. Никто не пострадал в результате стрельбы", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что документы на оружие у мужчины имелись. Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.