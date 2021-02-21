Прокуратура начала проверку из-за аварии на газопроводе в Качканаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области инициировала проверку из-за аварии на газопроводе в Качканаре, по итогам которой планируется дать правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами. По предварительным данным, авария произошла из-за разгерметизации фланцевого соединения на выходе газораспределительной станции, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

Ранее ТАСС сообщал о том, что инцидент произошел вечером в воскресенье, пострадавших в результате аварии не было. По данным департамента информационной политики региона, без газоснабжения остались жители 961 дома в частном секторе, а также без газа для приготовления пищи - 10,5 тыс. квартир. Газоснабжение планируют восстановить в понедельник.

"Прокуратура Качканара организовала проверку в связи с аварией на сетях газоснабжения, в результате которой жильцы 961 частного дома остались без газоснабжения <…> Предварительно, на Качканарской станции произошла разгерметизация фланцевого соединения на выходе газораспределительной станции <…> Будет дана правовая оценка соблюдению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами, а также установлено, проведено ли устранение аварийной ситуации на сетях в строки, предусмотренные законом. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 436 многоквартирных домов в штатном режиме обеспечиваются теплоснабжением в результате того, что котельная, обеспечивающая город теплом, переведена на резервный источник снабжения - мазут. "Однако в настоящее время не восстановлено газоснабжение 961 частного дома. При этом из 961 дома в 360 частных домах имеется отопление, так как они подключены к централизованной системе отопления", - отметили в пресс-службе, добавив, что в городе развернуты пункты обогрева в трех школах.