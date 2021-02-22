В Качканаре восстановили работу газопровода

ТАСС, 22 февраля. Специалисты завершили восстановительные работы в г. Качканар (Свердловская область) после произошедшей в воскресенье аварии на газопроводе. Об этом сообщил в понедельник департамент информационной политики Свердловской области.

"Сварочные работы закончены в понедельник в 05:24 (03:24 мск). Проведен контроль сварочных стыков, получено разрешение на заполнение трубопровода. В первую очередь газ поступит на Качканарскую ТЭЦ", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел из-за разгерметизации фланцевого соединения на газораспределительной станции. Без газа остались жители почти 1 тыс. частных домов и 10,5 тыс. квартир. В городе были развернуты пункты обогрева в трех школах.