Спасатели эвакуировали из заторов на трассах Челябинской области более 300 человек

ТАСС, 23 февраля. Сотрудники МЧС эвакуировали более 300 человек из машин, застрявших на трассах юга Челябинской области в заторах, которые возникли из-за аномально низкой температуры и сильного ветра. Из них более 200 человек размещены в пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России во вторник.

"На трассах южной части Челябинской области в настоящее время сложная ситуация. Из-за погодных условий (аномально низкие температуры, сильный ветер, переметы) транспортные средства оказались в заторах. Сотрудники МЧС с мест заторов эвакуировали 315 человек, из них 222 человека (в том числе 20 детей) размещены в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там уточнили, что эвакуированные размещены в селе Чесма (162 человека в двух детских садах, из них 17 детей), в поселке Октябрьский (семь человек в центре социального обслуживания), в поселке Нагайбакский (25 человек в школе), в селе Париж (восемь человек в школе, из них один ребенок), в поселке Арсламбаевский Нагайбакского муниципального района (20 человек в детском саду, у них двое детей).

В ведомстве отметили, что на ликвидации переметов, эвакуации техники и граждан работает 153 единицы техники, 204 человека. От МЧС - 21 единица техники, 65 человек. Из снежных заносов эвакуированы 38 автомобилей.

"По состоянию на 23:50 (21:50 мск) на контроле в Верхнеуральском муниципальном районе находится автодорога Крутой Лог - Петропавловский: в заторе 10 машин и один автобус маршрутом Челябинск - Магнитогорск (21 пассажир). К месту направлены силы и средства пятого пожарно-спасательного отряда. На месте работают два трактора. Также на ликвидацию затора на автодороге Искра - Огнеупорное Троицкого муниципального района, в котором находится три автомобиля, направлены пожарно-спасательные подразделения и две комбинированные дорожные машины", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в 10 км от Южноуральска в затор попал автобус с пассажирами, к ним направлены грейдер и дорожная техника. "Личный состав специализированной пожарной части следует в Пластовский район на ликвидацию заторов на трассе", - добавили в МЧС.

О погоде

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в регионе в отдельных районах наблюдается усиление ветра до 20-25 м/с, метели. Местами понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.

В новость внесены изменения (23:14 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.