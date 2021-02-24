В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за метели

ТАСС, 24 февраля. Власти Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации в трех районах региона в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром. На трассах юга области возникли заторы из автомобилей, спасатели оказывают помощь людям, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС России.

"Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Кизильского района введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на трассе Магнитогорск - Челябинск продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в заторе из-за непогоды. Эвакуированы еще 106 человек, в том числе девять детей. Ранее сообщалось, что накануне вечером с трасс забрали более 200 человек, более 200 из них направлены в пункты временного размещения. Движение по четырем трассам региона было закрыто из-за метели.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в регионе в отдельных районах наблюдается усиление ветра до 20-25 м/с, метели. Местами понижение температуры воздуха до -40 градусов. По информации синоптиков, в Челябинске ночью в среду идет снег, скорость ветра до 19 м/с, температура воздуха минус 27 градусов.