В аэропорту Челябинска задержали более 10 рейсов из-за метели

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Челябинский аэропорт временно не принимает самолеты, так как взлетно-посадочную полосу чистят от снега, сообщили ТАСС в справочной авиапредприятия. По данным онлайн-табло, задержаны более 10 авиарейсов.

"В Челябинске метель, у нас до 8:00 (06:00 мск) аэропорт закрыт. Идет расчистка взлетной полосы от снега", - сказали в справочной.

По данным онлайн-табло, задерживаются рейсы в Москву, а также из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в регионе в отдельных районах наблюдается усиление ветра до 20-25 м/с, метели. Местами понижение температуры воздуха до -40 градусов. По информации синоптиков, в Челябинске ночью в среду идет снег, скорость ветра до 19 м/с, температура воздуха минус 27 градусов.