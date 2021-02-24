В Челябинской области из-за метели закрыли 17 автотрасс

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в среду закрыло на сутки 17 участков дорог из-за метели, морозов и сильного ветра. Для помощи водителям и пассажирам создан оперативный штаб в областном Минтрансе.

"Временное ограничение движения транспортных средств по региональным дорогам продлено до 18:00 (16:00 мск) 24 февраля", - сообщило министерство.

Закрыты участки: Октябрьское - Крутоярский - Петровский (0 - 53 км), Троицк - Октябрьское (0 - 90 км), Коелга - М 36 - Челябинск - Троицк (0 - 28 км), Объездная вокруг Магнитогорска (0 - 104 км), Троицк - Степное (0 - 76 км), Варна - Александрова - граница Казахстана (0 - 93 км), Нагайбакский - Фершампенуаз (0 - 35 км), Кизильское - Богдановское (0 - 38 км), Обручевка - Субутак (0 - 62 км), Карталы - Снежный (0 - 41 км), Южноуральск - Магнитогорск (0 - 201 км), Верхнеуральск - Петропавловский (0 - 66 км), Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Магнитогорск (44-216 км), Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды (103 - 209 км), Кизильское - Бреды - Мариинский - гр. Казахстана (0 - 176 км), Бреды - Синий Шихан (0 - 52 км), Магнитогорск - Кизильское - Сибай (40 - 83 км).

Как сообщило УГИБДД, с трасс эвакуированы свыше 300 граждан, более 200 из них направлены в пункты временного размещения. С 18:00 мск 23 февраля закрыты региональная дорога Магнитогорск - село Ира, межмуниципальные маршруты между н. п. Серменево - Амангильдино - Баймак, Сибай - Акъяр и Сибай - Халилово.

"<...> Для обеспечения безопасности на дорогах несут службу 36 экипажей Госавтоинспекции", - информирует УГИБДД.

По данным МЧС, на дорогах оказана помощь 465 гражданам. В пункты временного размещения эвакуированы 355 человек, включая 33 ребенка. Из снежных заносов отбуксированы 68 автомобилей. Для проведения мероприятий задействованы 501 человек и 256 единиц техники.

Синоптики сообщают, что в Челябинской области усилился ветер до 25 м/с, заметает метель, температура стремится к минус 40. Сам Челябинск накрыла сильная пурга, мороз в 27 градусов с ветром до 19 м/с. В городе не ходят трамваи: замело рельсы.

В данную новость были внесены изменения (06:38) - обновлена информация о количестве закрытых трасс