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В школах в Кургане и Ханты-Мансийске отменили занятия из-за морозов

Занятия проводят в дистанционном формате

ТАСС, 24 февраля. Занятия для школьников с первого до 11 класса в школах Кургана и Ханты-Мансийска отменились из-за морозов. Об этом сообщили в администрациях городов.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, метель) 24 февраля 2021 года занятия в школах города Кургана с первого по 11 класс включительно первой и второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении администрации Кургана.

В администрации Ханты-Мансийска также сообщили об отмене занятий в школах для учеников первой смены вплоть до 11 класса.

Ранее ТАСС сообщал о введении в Курганской области до 18:00 (16:00 мск) 24 февраля ограничения движения на регулярных автобусных маршрутах, а также на школьные перевозки в связи с непогодой.

Теги
РоссияКурганская областьХанты-Мансийский автономный округ
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