Поезда на Южно-Уральской железной дороге задерживаются из-за метели

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Обильный снегопад и метель стали причиной задержки семи поездов на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД), говорится в сообщении пресс-службы ЮУЖД.

"В связи с особыми метеоусловиями (обильный снегопад, метель) пассажирские и пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге задерживаются <...> Железнодорожники принимают меры для минимизации задержки поездов", - говорится в сообщении.

Уточняется, пассажирский поезд № 14 сообщением Москва - Челябинск был задержан на станции Чебаркуль на 2 часа 41 минуту. Пассажирский поезд № 392 сообщением Москва - Челябинск задержан на станции Шершни более чем на полчаса. Пассажирский поезд № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск отправился из Челябинска с задержкой в 28 минут. Пригородный поезд № 6515 сообщением Карталы - Магнитогорск отправился из Карталов с задержкой в 44 минуты и в данное время задержан на время более 1 часа 40 минут на перегоне Карталы - Начальное.

Кроме того, пригородный поезд № 6006 сообщением Миасс - Челябинск задержан на около получаса на перегоне Шершни - Челябинск. Пригородный поезд № 6005 сообщением Челябинск - Миасс задержан на станции Полетаево более чем на 20 минут. Пригородный поезд № 6804 сообщением Еманжелинск - Челябинск прибыл в Челябинск с задержкой 23 минуты.

В Челябинской области сегодня усилился ветер до 25 м/с, заметает метель, местами понижение температуры до минус 40 градусов.