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Еще в одном районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Всего он действует сейчас в четырех муниципалитетах региона
© Юрий Ким/ТАСС, архив

ТАСС, 24 февраля.  Челябинские власти ввели режим чрезвычайной ситуации еще в одном районе региона - Октябрьском - в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром, сообщил ТАСС глава Октябрьского района Михаил Молчан.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС из-за непогоды в трех районах - Варненском, Нагайбакском, Кизильском.

"Вчера ввели [режим ЧС] в связи с тем, что было много звонков. Мы всю ночь занимались освобождением людей из снежного плена: 40 человек были эвакуированы из транспортных средств, разместили в гостинице и в управлении социальной защиты. Кто нуждался - была задействована больница, потому что были мамы с маленькими детьми, осмотрели их", - сказал он.

По его словам, в районе закрыты дороги - на Троицк и Челябинск. Также продолжаются отключения электроэнергии, два населенных пункта остаются без света. Глава отметил, что восстановление электроэнергии возможно в течение двух часов.

В Челябинской области в среду усилился ветер до 25 м/с, заметает метель, местами понижение температуры до 40 градусов.

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