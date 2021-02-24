В Челябинской области 126 населенных пунктов остаются без электричества

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Количество населенных пунктов Челябинской области, где из-за сильного ветра было прервано электроснабжение в морозы, выросло до 126, следует из материалов на сайте компании "Россети Урал". Накануне под отключение попали порядка 6 тыс. человек, проживающих в 16 населенных пунктах.

По территории Челябинской области проходит холодный атмосферный фронт, сопровождающийся метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, температура воздуха в некоторых районах опустилась до 40 градусов ниже ноля. Были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры.

"На 9:00 (7:00 мск) ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение 126 населенных пунктов Челябинской области. Они расположены большей частью в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания "Россети Урал" для ликвидации последствий непогоды стягивает в Челябинскую область дополнительные силы и средства. Специалисты филиала "Россети Урал" -"Челябэнерго" продолжают работу в особом режиме и ликвидируют последствия непогоды. В Челябинскую область на помощь выдвинуты группировки филиала "Сверловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании - "Россети Урал" - "Екатеринбург", оснащенные дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения, необходимыми материалами. Также на помощь энергетикам челябинского филиала "Россети Урал" прибудут энергетики Южно-Уральского подразделения "Россети ФСК ЕЭС".