В Тюменской области еще у одного человека заподозрили гаффскую болезнь

ТЮМЕНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Еще одного жителя деревни Ачиры Тюменской области госпитализировали с подозрением на гаффскую болезнь, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения в среду.

17 февраля власти региона сообщили, что диагноз "гаффская болезнь" подтвердился у двух человек, госпитализированных из деревни Ишменева в больницу Тобольска Тюменской области, несмотря на усилия врачей, один из пациентов скончался.

"Из деревни Ачиры с подозрением на гаффскую болезнь в областную больницу № 3 доставлен один человек", - рассказали в департаменте.

В пресс-службе добавили, что сейчас он проходит необходимое обследование, проводятся консультации с токсикологами Тюмени.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.