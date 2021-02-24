В Курганской области из-за метели частично обесточены 30 населенных пунктов

ТАСС, 24 февраля. Электроснабжение повреждено в 30 населенных пунктах Курганской области в результате сильного ветра и снегопада. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ресурсоснабжающей организации "СУЭНКО".

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждали о том, что вечером 23 февраля и днем 24 февраля местами по области ожидается очень сильный ветер - до 25 метров в секунду, метели. Вплоть до 25 февраля здесь ожидается аномальная холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на семь градусов и более.

"Неблагоприятные метеоусловия 23-24 февраля стали причиной аварийных отключений электроэнергии в ряде населенных пунктов Курганской области. Бригады "СУЭНКО" ведут аварийно-восстановительные работы на поврежденных сетях. По данным на 09:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) 24 февраля частично обесточенными остаются 30 населенных пунктов Зауралья. Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь и будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения", - сообщили в пресс-службе.

В компании отмечают, что ситуация осложняется тем, что шквальный ветер и снегопад продолжаются. "Это затрудняет движение людей и техники, а также может привести к новым порывам на ЛЭП (линиях электропередачи - прим. ТАСС). <...> 317 энергетиков в составе 99 бригад делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение, задействовано 128 единиц техники", - добавили в пресс-службе.