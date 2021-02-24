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Utair открывает прямые полеты из Екатеринбурга в Тюмень

Рейсы будут выполняться с 5 марта по пятницам и воскресеньям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair открывает прямые полеты из Тюмени в Екатеринбург с 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

"С 5 марта Utair начинает выполнять прямой рейс Тюмень - Екатеринбург по пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 1 час 10 минут, стоимость билета - от 1 485 рублей.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, на данный момент ни один перевозчик не выполняет прямые авиарейсы в Тюмень.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.

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