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Пандемия COVID-19

В Югре режим самоизоляции для людей групп риска продлят до 31 марта

С 1 февраля в регионе вернулись к очным занятиям школы, техникумы, колледжи и вузы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями будет продлен в Ханты-Мансийском округе - Югре до 31 марта. Об этом сообщила в среду губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время заседания оперативного регионального штаба по коронавирусу.

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Режим обязательной самоизоляции был введен в ХМАО 8 августа 2020 года.

"В завершении на еще один факт обращу внимание, в проекте документа, о котором я говорила выше, <…> до 31 марта продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и с пониженным иммунитетом", - сказала Комарова.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 24 февраля зарегистрировано 50 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 125 за последние сутки. Умерли 734 человека, 48 676 пациентов выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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