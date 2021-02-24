Суд смягчил приговор экс-замглавы ГУ МВД по Свердловской области по делу о взятках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему заместителю начальника ГУ МВД по региону Владимиру Романюку по делу о коррупции, а также бывшему начальнику ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергею Глущенко. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

1 октября 2020 года Романюк был признан виновным в получении взяток, Глущенко - в посредничестве во взяточничестве. Суд назначил наказание Романюку в виде 8,5 года колонии строгого режима и штрафа 2 млн рублей, Глущенко - 7,5 года колонии строгого режима и штрафа 2 млн рублей.

"Суд апелляционной инстанции изменил приговор суда первой инстанции. Романюку назначено наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением специального звания генерал-майора полиции. Назначение Романюку дополнительного наказания в виде штрафа Свердловский областной суд исключил, арест на имущество также отменил", - говорится в сообщении.

Глущенко назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев колонии строгого режима, штраф и арест имущества облсуд также отменил.

При посредничестве Глущенко Романюк в 2016 году неоднократно получал от предпринимателей, занимавшихся организацией азартных игр, взятки на общую сумму порядка 1,5 млн рублей "за бездействие в пресечении их деятельности".

Романюк занимал пост заместителя руководителя ГУ МВД России по Свердловской области с 2011 по 2017 год. Его задержали в Москве в октябре 2018 года.