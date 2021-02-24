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В Челябинской области восстановили электроснабжение более 30 населенных пунктов

В ремонтных работах задействованы 111 аварийно-восстановительных бригад

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Энергетики в Челябинской области восстановили подачу электричества в 31 населенный пункт, обесточенный накануне прохождением холодного фронта. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на объектах 95 населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго".

По территории Челябинской области проходит холодный атмосферный фронт, сопровождающийся метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, температура воздуха в некоторых районах опустилась до 40 градусов. Были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры.

"Энергетики к 16:00 (14:00 мск) восстановили электроснабжение <…> домов жителей 31 населенного пункта. В ремонтных работах на текущий час задействовано 111 аварийно-восстановительных бригад филиала "Россети Урал"-"Челябэнерго" общей численностью 344 человека, оснащенных 130 единицами спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, в регион также прибыли энергетики филиала "Свердловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании - "Россети Урал"-"Екатеринбург", Южно-Уральского подразделения "Россети ФСК ЕЭС", оснащенные дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения, необходимыми материалами. Специалисты будут работать в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу электроэнергии во все населенные пункты региона.

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