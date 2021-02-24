Бизнесмены Урала обсудят новые меры поддержки инвестпроектов в "Большом Открытом диалоге"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Уральские предприниматели в рамках форума "Большой Открытый диалог" обсудят на площадках в Москве и Екатеринбурге новые меры и механизмы поддержки инвестпроектов. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Инвестору сегодня доступен набор различных инструментов поддержки, в их числе новые специальные инвестиционные контракты, инновационный научно-технологический центр "Татищев", инфраструктурные облигации, соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Последний инструмент, например, позволяет фиксировать на срок от 6 до 20 лет размер тарифов на энергоносители. На форуме будет подробно разъяснен механизм - кто, какую поддержку от государства может получить", - приводят в сообщении слова генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александра Породнова.

Впервые "Большой Открытый диалог" состоялся в марте 2020 года. В его работе принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который призвал власти всех уровней честно и добросовестно отвечать на все запросы предпринимательского сообщества. На первом форуме работал открытый микрофон, где бизнесмены имели возможность выступить или задать вопрос. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, 97,8% участников отметили пользу форума как для улучшения взаимодействия бизнеса и власти, так и для инвестиционного климата в целом. В этом году форум пройдет 4 марта в режиме видеоконференции из студий Москвы и Екатеринбурга при поддержке информационного агентства ТАСС.