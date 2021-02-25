На Урале организовали проверку по сообщению в СМИ о загрязнении реки Пышма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма в Белоярском городском округе Свердловской области. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма на территории Белоярского городского округа. <…> Специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области будут отобраны пробы воды, проведено исследование для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, причиненного окружающей среде", - говорится в сообщении.

Река протекает по Свердловской и Тюменской областям. Длина реки - 603 км, площадь бассейна - 19,7 тыс. кв. км.