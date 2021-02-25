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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 51 тысячу

Режим самоизоляции в регионе продлили до 31 марта
© Петр Ковалев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 122 человека, общее количество заразившихся превысило 51 тысячу. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб региона.

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"51 117 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 25 февраля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 122 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете", - говорится в сообщении.

За время пандемии 48 846 пациентов в регионе выздоровели, 737 умерли.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года. Регион занимает 11 место в России по числу инфицированных. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более 50%, режим самоизоляции продлен до 31 марта. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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