В Челябинской области из-за снежных заносов продлили ограничения движения по дорогам

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлило до вечера четверга ограничения движения на дорогах 11 районов, введенные во вторник из-за снежных заносов, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ограничение движения транспортных средств по дорогам было введено с 14:00 мск 23 февраля. Позже его продлили до утра четверга.

"Ограничение движения продлено до 18:00 (16:00 мск) 25 февраля. Оно распространяется на Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский районы. Движение по основным региональным магистралям будет постепенно открываться раньше - по мере очистки дорожного полотна", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ГУ МЧС по региону, с мест заторов на автодорогах юга области эвакуировано 1 602 человека, из них 96 детей. Проведена эвакуация 303 автомобилей из снежных заносов. Всего организовано 16 пунктов временного размещения, в которых размещено 687 человек.

В регионе 25 февраля в отдельных районах сохраняется аномально холодная погода с порывами ветра до 20 м/с.