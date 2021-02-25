На Урале отправили на принудительное лечение женщину, убившую четырехлетнюю дочь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отправил жительницу Кировграда, которая убила молотком четырехлетнюю дочь, на принудительное лечение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Свердловский областной суд применил в отношении женщины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа интенсивного наблюдения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что по результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы у женщины выявлено наличие заболевания, в силу которого в момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

16 октября 2020 года начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал ТАСС, что жительница Кировграда убила четырехлетнюю дочь молотком, после чего попыталась совершить самоубийство. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.