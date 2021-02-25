Количество выписанных из ковидных госпиталей в УФО превысило число поступивших

ТОБОЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Число жителей Уральского федерального округа (УФО), выписываемых из ковидных госпиталей, превышает число поступивших. Об этом сообщил журналистам в четверг полпред президента в УФО Владимир Якушев.

По данным на 23 февраля, в регионах УрФО подтверждено более 264 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии умерли более 5 тыс. пациентов, выздоровели более 241 тыс. человек.

"Действительно, количество заболеваний сегодня в Уральском федеральном округе падает. <...> Количество граждан, которые выписываются из ковидных госпиталей, больше, чем туда сегодня попадает", - сказал Якушев.

По данным на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО, за сутки 23 февраля в регионе подтвержден 741 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровели 764 человека.