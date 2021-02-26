На Ямале началась вакцинация коренных малочисленных народов севера от коронавируса

"Пункты вакцинации развернули для тундровиков, каслающих вблизи дороги Салехард - Надым. Так, ямальцы, ведущие кочевой образ жизни, могут привиться от коронавирусной инфекции, не уезжая далеко от места стоянки. Первый маршрут проходит вдоль дороги Салехард - Надым", - говорится в сообщении.

ТАСС, 26 февраля. Вакцинация коренных малочисленных народов севера (КМНС) от коронавирусной инфекции началась на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

Оленеводов заранее оповестили о возможности привиться от коронавирусной инфекции. В первый же день прививочный пункт посетили более 100 человек.

"Важно обеспечить кочующих ямальцев возможностью защитить себя и свою семью от коронавируса, не покидая надолго чум, не оставляя без присмотра оленей. Не каждый может выбрать время, чтобы добраться до прививочного пункта в городе или поселке. Поэтому приняли решение отправить медицинскую бригаду навстречу оленеводам", - приводит пресс-служба слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

Перед тем, как поставить прививку, ямальцев осматривает врач-терапевт. При обнаружении симптомов ОРВИ пациенту выдают бесплатный набор лекарств и предлагают отложить вакцинацию до выздоровления.

"Жители тундры имеют повышенный риск развития бронхолегочных заболеваний. Кроме того, погодные условия зачастую становятся непреодолимым препятствием для медицинских работников, не позволяя оперативно добраться до места стоянки оленеводов. Поэтому вакцинация для тундровиков особенно актуальна", - отмечается в сообщении.

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 36 997 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 898 человек выздоровели, что составляет порядка 94,3% от общего числа заразившихся. Первым компонентом вакцины от ковида привиты 20 283 ямальца, более 10 тыс. северян завершили вакцинацию полностью.