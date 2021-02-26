В Свердловской области впервые в России проводят выборы на основе блокчейн-технологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Голосование по выборам депутатов молодежного парламента пятого созыва стартовало в Свердловской области в пятницу. Впервые в России все этапы избирательной кампании проходят только в режиме онлайн на платформе миксо.рф, созданной на основе технологии блокчейн, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Эта система разработана в Свердловской области. Мы пошли от предположения, что выборы будут проводиться в интернете. Онлайн проходит весь процесс: выдвижение кандидатов, агитация и голосование избирателей. Это наша фишка, наша особенность, и мы считаем себя лидерами в этой области", - цитирует департамент начальника информационного управления аппарата избирательной комиссии региона Сергея Сапцына.

В департаменте добавили, что уральскую разработку уже заметили на федеральном уровне. "ЦИК уже заинтересовалась этим опытом, мы будем презентовать его после того, как у нас пройдут выборы. Как и любая инновация, наша технология или элементы этой технологии могут быть использованы в будущем, если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации посчитает их важными и значимыми", - уточнил Сапцын.

На этапе выдвижения о намерении баллотироваться на выборах молодежного парламента Свердловской области заявили более 270 человек, из них 94 смогли набрать необходимое число голосов для регистрации в качестве кандидата (до 100 лайков в зависимости от округа). В системе зарегистрировано 40 тысяч избирателей и 3,7 тыс. наблюдателей. Голосование продлится три дня, с 26 по 28 февраля.