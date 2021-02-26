Товарооборот между Свердловской областью и Китаем вырос в пандемию на 35%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Свердловской областью и Китайской Народной Республикой в 2020 году вырос на 35% и достиг показателя в $2,8 млрд. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в пятницу.

"Экспорт продукции свердловских предприятий в Китайскую Народную Республику по итогам 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и превысил $1,9 млрд. Товарооборот в целом увеличился на 35% и достиг рекордного за всю современную историю торговли показателя в $2,8 млрд", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что Свердловская область поставляет в Китай металлы и изделия из них (именно эта группа показала наиболее высокий рост), также машиностроительную, химическую, минеральную продукцию. Объем экспорта продовольствия составил $7,4 млн. Эта группа товаров не так давно появилась в номенклатуре поставок в Китай, ее доля в общем объеме невелика, но постоянно растет.

"Мы прорабатываем с китайской стороной ряд деловых мероприятий: тематические секции по экспорту услуг, продукции агропромышленного и лесопромышленного комплекса, развитию интернет-торговли, биржу деловых контактов. Мы готовим в адрес консульства пакет предложений по сотрудничеству, в том числе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона и ждем встречных инициатив", - приводит департамент слова министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова.