Февраль в 2021 году стал самым холодным в Свердловской области за 36 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Февраль 2021 года в Свердловской области стал самым холодным с 1985 года, сообщила журналистам в Уральском региональном информационном центре ТАСС главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"В южной половине области такие [аномально холодные] сезоны повторяются в среднем один раз в пять лет, такие феврали, а в северной половине области холода были редкими по повторяемости, потому что температура воздуха и в январе была намного ниже нормы, и в феврале на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Повторяемость таких февралей на севере области один раз в 25 и даже 30 лет, последний раз в 1985 году такой февраль был", - сказала она.

Аномально морозная погода при температуре воздуха на 9-18 градусов ниже климатической нормы установилась в Свердловской области в феврале. На севере региона температура в ночные часа достигала 41 градуса ниже нуля и ниже, днем - превышала минус 35 градусов. Прошел сильный снегопад, наблюдались шквалистый ветер и метель.

Осадки сказались на дорожно-транспортной обстановке региона, видимость на дорогах из-за сильного ветра и метели до минимума снизилась практически до минимума. Как сообщил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов, из 56 погибших в ДТП с начала года на дорогах региона 20 человек умерли в период 6-7 февраля, когда в результате дождя и сильного мороза на дорогах образовалась наледь.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная зима скажется и на наступлении климатической весны, ее прогнроозируют не раньше второй половины марта. В первой половине марта сохранится зимняя погода.

Январь 2021 года также стал самым холодным в Свердловской области за последние 15 лет. Средняя температура на севере региона во второй половине месяца составляла минус 28 градусов.