В Нижних Сергах более 1 тыс. человек остались без холодной воды из-за морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Аномально холодная погода в Свердловской области привела к промерзанию трубы в городе Нижние Серги, без холодного водоснабжения остались 1 117 человек. В данный момент ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам в Уральском региональном информационном центре ТАСС первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

Февраль этого года в Свердловской области стал самым холодным за последние 36 лет, сообщили синоптики.

"Сейчас на контроле у нас ситуация с холодным водоснабжением в городе Нижние Серги, там прошло промерзание трубы протяженностью 250 м. Сейчас идет замена, организован подвоз воды, контроль идет и будет осуществляться до окончания происшествия. <…> [Пострадали] пять многоквартирных домов и 230 частных домов, всего в них проживает 1 117 человек, из них 276 детей. Также в зону ограничения подачи холодного водоснабжения попали школа и детский сад", - сказал Павленко.

Аномально морозная погода при температуре воздуха на 9-18 градусов ниже климатической нормы установилась в Свердловской области в феврале. На севере региона температура ночью достигала 41 градуса ниже нуля, днем - превышала минус 35 градусов. Кроме того, в Свердловской области прошли сильные осадки в виде обильного снегопада, наблюдался шквалистый ветер и метель.