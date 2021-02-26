В Кургане открылась театральная школа для людей с ограниченными возможностями

ТАСС, 26 февраля. Первая в Курганской области театральная школа для людей с ограниченными возможностями - "Инклюзион.Школа.Курган" - открылась в Кургане. К образовательному процессу привлекут опытных наставников и экспертов не только из региона, но из Новосибирска и Германии, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

Ранее аналогичные школы появились в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Орске.

"В Курганской области открылась инклюзивная театральная школа "Инклюзион.Школа.Курган". Проект позволит жителям области, имеющим особенности здоровья, обучаться основам театрального искусства вместе с опытными наставниками и даже стать актерами настоящего театрального спектакля. <…> Работать со студентами будут курганские педагоги, а также, в режиме онлайн, специалисты из Новосибирска и Германии. Помимо основных занятий участники школы смогут проводить репетиции на сценах курганских театров", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить по программе доступного театрального образования Центра творческих проектов "Инклюзион" в Москве, для участников создадут необходимые условия, в частности перевод на русский жестовый язык, сопровождение для слепых и слепоглухих, поддержку волонтеров. "Заниматься смогут все желающие независимо от ограничений по здоровью, но старше 18 лет. Обучение бесплатное и продлится два года", - рассказали в правительстве.

Первое занятие уже провели режиссер и педагог по актерскому мастерству Анна Зиновьева и актриса, общественный деятель Ольга Стволова из Новосибирска.

"Для Курганской области это новый и очень интересный опыт. Мы рады, что теперь наши творческие земляки с особенностями здоровья получили возможность реализовать себя в театральном искусстве", - цитирует пресс-служба начальника управления культуры области Дарью Твердохлебову.