На Ямале произошел пожар в техническом корпусе на Юбилейном месторождении газа

ТАСС, 26 февраля. Пожар на территории Юбилейного месторождения произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Добыча газа на нем в настоящий момент приостановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром добыча Надым" в пятницу.

"26 февраля 2021 года в 08:45 мск на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена", - сказали в пресс-службе.

Площадь возгорания на данный момент неизвестна. Населенных пунктов вблизи промышленного объекта нет. "Для оценки состояния окружающие среды организован экологический мониторинг. На место выехали представители оперативного штаба во главе с руководством компании. Причины и последствия уточняются", - пояснили в компании.

Там также позднее уточнили, что пожар локализован.

Установка комплексной подготовки газа на Юбилейном месторождении введена в эксплуатацию в 2000 году, хотя газ с месторождения поступает в единую систему газоснабжения страны с 1992 года. Юбилейное месторождение - это около 100 действующих эксплуатационных скважин и более 300 млрд куб. м газа, добытого с начала разработки.

В новость были внесены правка и изменения (14:40 мск) - уточняются данные в цитате в связи с корректировкой релиза; добавлена информация о локализации возгорания.