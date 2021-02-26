Прокуратура внесла представление главе Кургана из-за перебоев поставок газа в городе

ТАСС, 26 февраля. Прокуратура внесла представление главе Кургана Андрею Потапову из-за проблемы с перебоями в поставках сжиженного газа ООО "Газэнергосеть Оренбург" населению Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в пятницу.

В январе ТАСС сообщал, что жильцы 48 многоквартирных домов в Кургане остались без газа из-за несвоевременной поставки ресурса уполномоченной организацией "Газэнергосеть Оренбург". Как позже сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на директора департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ области Ирину Саблукову, проблемы с поставками сжиженного газа связаны с позицией "Газэнергосеть Оренбург" - компания сочла деятельность нерентабельной. При этом с 2018 года поставщик ни разу не обращался с заявлением о возмещении выпадающих доходов.

"В настоящее время в отношении общества с ограниченной ответственностью прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Также в связи с ненадлежащим исполнением полномочий в границах муниципального образования газоснабжения в адрес главы города прокуратурой внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, надзорным ведомством инициировано проведение следственными органами процессуальной проверки на предмет наличия в действиях поставщика признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что допускаемые со стороны газоснабжающей организации нарушения при предоставлении услуг привели к перебоям в снабжении населения сжиженным углеводородным газом.

"Ранее советнику генерального директора ООО "Газэнергосеть Оренбург" прокуратурой области было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Однако со стороны ресурсоснабжаюшей организации мер к исправлению ситуации не принято", - добавили в прокуратуре.