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Генконсульство США в Екатеринбурге вновь начало принимать заявления на визы

Дипмиссия ранее работала только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Генконсульство Соединенных Штатов Америки в Екатеринбурге открыло возможность подачи заявления на оформление визы. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве США в пятницу.

В марте 2020 года дипмиссия США в РФ временно сократила объем визовых услуг и ограничила работу Отдела граждан США ввиду пандемии. Генеральное консульство США в Екатеринбурге работало только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.

"Очень ограниченная возможность подачи заявлений на визы B1/B2 для лиц, которые имеют право не проходить визовое интервью, доступна в генеральном консульстве США в Екатеринбурге", - рассказали в генконсульстве.

В дипмиссии отметили, что консульские услуги остаются ограниченными как в связи с правилами по обеспечению безопасности сотрудников и заявителей во время продолжающейся пандемии коронавируса, так и в связи с невыдачей российских виз американским сотрудникам для работы в дипломатической миссии США в России.

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