В лагере беженцев в Сирии находятся семьи с 17 детьми из Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Семьи с 17 несовершеннолетними из Свердловской области находятся в лагере беженцев "Аль-Холь" в Сирии. Аппаратом детского омбудсмена при президенте РФ организовано ДНК-исследование для установления личностей и родства между матерями и детьми, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

"Согласно имеющейся в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области информации, в лагере беженцев "Аль-Холь" Сирийской Арабской Республики находятся пять семей, ранее проживавших в Свердловской области. В указанных семьях 17 несовершеннолетних в возрасте от 2 до 15 лет", - сказал Мороков, уточнив, что в основном несовершеннолетние были вывезены из России своими родителями.

Он отметил, что в данный момент аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка организовано проведение ДНК-исследований между женщинами, находящимися в лагере беженцев "Аль-Холь", и их детьми, необходимое для установления их личности и родства. Мороков уточнил, что несовершеннолетние находятся в Сирии совместно со своими матерями. Дети-сироты, ранее находившиеся в Сирийской Арабской Республике, возвращены в Россию.

Возвращение детей из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в Россию.