Число рейсов из Екатеринбурга в Анталью увеличат до девяти в неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Количество рейсов из Екатеринбурга в Анталью в марте увеличится до девяти рейсов в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в понедельник.

28 января было принято решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга, приостановленных в марте из-за пандемии коронавируса. Сейчас рейсы из Екатеринбурга в Анталью выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам.

"Сразу три новые авиакомпании начнут полеты из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") в Анталью. С 3 марта чартерные и регулярные рейсы в Турцию начинают обслуживать авиакомпании Azur air и Nordwind, а с 6 марта - авиакомпания "Россия". <...> С приходом на маршрут новых перевозчиков общее число рейсов в Турцию из Кольцово в марте увеличится до девяти в неделю", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что Nordwind и Azur air планируют выполнять полеты на турецкий курорт по средам и субботам. Рейсы в Турцию на самолете Boeing 737 также запланировала авиакомпания "Россия".

Анталья - самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тыс. человек. С 16 февраля 2021 года после возобновления международных полетов из Кольцово на рейсах в Анталью обслужено около 1 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 года является членом международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).