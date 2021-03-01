В Свердловской области открыли горячую линию по формированию комфортной городской среды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области открыло горячую линию, благодаря которой жители региона смогут высказать свое мнение о качестве работы подрядчиков, рассказать о состоянии благоустроенных территорий и узнать о планах по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщил департамент информационной политики области в понедельник.

"Открывая дополнительный канал обратной связи, мы рассчитываем, во-первых, получить объективную картину того, насколько востребованы в тех или иных населенных пунктах предлагаемые администрациями проекты благоустройства и главное - учтены ли при их разработке пожелания жителей", - приводят в департаменте слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Кроме того, по его словам, обратная связь с жителями позволит минимизировать случаи вандализма на благоустроенных территориях. Благодаря обращениям граждан власти также смогут более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков и принимать соответствующие меры реагирования.

Отмечается, что прием звонков на горячую линию будет осуществляться регулярно с 1 марта - в рабочие дни с 9:00 (7:00 мск) до 18:00 (16:00 мск).

Смирнов добавил, что на горячей линии свердловчанам расскажут о том, как стать участником онлайн-обсуждения дизайн-проектов по объектам благоустройства 2022 года. Рейтинговое голосование за лучшие эскизы площадок-победителей пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.