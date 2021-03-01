Синоптики рассказали о погоде на Урале в первые дни весны

ТАСС, 1 марта. Смена календарных сезонов в Уральском федеральном округе будет сопровождаться в ряде районов потеплением до минус 2 - плюс 1 градуса и ветреной погодой. В ночные часы жителей Урала ждет перепад температур до 25-30 градусов мороза, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"В Свердловской области 1-3 марта облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха днем 1 марта - 11-16 градусов ниже нуля, 2 марта - 7-12 градусов мороза, 3 марта - минус 2-7 градусов", - сообщается на официальном сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с уточнением, что в ночные часы ожидается перепад температур: до 20-24 градусов мороза на юге и до 30-35 градусов - на севере, в ближайшие дни ветер будет юго-западный 6-12 м/ с, во вторник днем возможны порывы до 15 м/с.

В Тюменской, Челябинской и Курганской областях в ближайшие дни ожидается потепление до минус 6-13 градусов днем, с перепадом температур ночью до минус 20-25 градусов, местами небольшой снег. В Челябинской области, по данным местного гидрометцентра, 3 марта прогнозируется потепление до минус 4 - плюс 1 градуса, ветер в ближайшие дни будет преимущественно западный до 10 м/с, местами возможны порывы до 14-15 м/с. По данным Курганского гидрометцентра, в регионе температура воздуха в среду достигнет 1-6 градусов ниже нуля, в областном ГУ МЧС предупреждают, что в ближайшие дни на дорогах местами возможен снежный накат и гололедица.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 1 марта без осадков. Температура днем - до минус 23-28 градусов. 2-3 марта в Югре прогнозируется в западных районах небольшой снег. Ветер южный умеренный, днем порывистый. В среду ожидается днем потепление до минус 10-15 градусов, а в южных районах - до минус 4-9 градусов. Ночью - до минус 25 градусов.

На север Урала - в Ямало-Ненецкий автономный округ в ближайшие дни также придет потепление, температура воздуха днем достигнет 9-14 градусов ниже нуля, ночью - 27-33 градусов мороза, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр. 2-3 марта в регионе ожидается снегопад, в отдельных районах - метель, ветер южный и юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.