На Ямале ликвидировали последствия прорыва трубопровода

ТАСС, 1 марта. Специалисты завершили работы по ликвидации последствий прорыва внутрипромыслового трубопровода на Спорышевском месторождении Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшем 28 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в понедельник.

Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье днем. Как сообщили ТАСС в компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", произошла утечка обводненной жидкости. По данным источника в экстренных службах региона, произошел разлив на 500 кв. м.

"Производственные службы завершили работы по ликвидации последствий порыва внутрипромыслового трубопровода на Спорышевском месторождении и замену его поврежденного фрагмента. Эксплуатация трубопровода возобновлена. Обводненная жидкость осталась в пределах территории промышленной эксплуатации месторождения, не допущено распространение на участки плодородного слоя почв", - сообщили в компании.

Там уточнили, что дополнительно в весеннее время на промысле будет проведен технический этап рекультивации грунта.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту прорыва трубопровода на месторождении. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, размер вреда окружающей среде.