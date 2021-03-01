Бизнесмена в Югре подозревают в даче более 2 млн рублей взятки за документы о новых домах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего предпринимателя в городе Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ), который подозревается в даче более 2,2 млн рублей взятки чиновнику. В результате администрация муниципалитета приняла в эксплуатацию четыре новых многоквартирных дома, где часть квартир не приспособлены для проживания, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего предпринимателя города Мегиона. Он подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года подозреваемый, действуя в интересах фирм - застройщиков, передал сотруднику Мегионского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора ХМАО взятку в сумме более 2,2 миллионов рублей. Взамен он просил подготовить и выдать заключения о соответствии четырех построенных многоквартирных домов в Мегионе требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе в части энергетической эффективности и оснащения приборами учета. "С учетом недостоверных заключений, при наличии существенных нарушений, администрацией муниципального образования принято решение о введении строений в эксплуатацию, при том, что часть помещений в указанных домах не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания", - уточняется в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. В офисах строительных компаний проведены обыски, обнаружена и изъята финансовая и иная документация, имеющая отношение к расследованию, уточнили в управлении СКР.