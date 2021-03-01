В Свердловской области продлили режим самоизоляции для групп риска до 15 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями, продлен в Свердловской области до 15 марта. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

"Указ №116-УГ, которым вносятся изменения в документ об особом режиме, подписал губернатор Евгений Куйвашев. В регионе, согласно изменениям, продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, до 15 марта", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в регионе увеличен лимит посетителей при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе - с 50% до 75% от вместимости площадки. Кроме того, увеличен лимит посетителей - также до 75% от вместимости зала - в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях.

По данным оперштаба, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано 77 869 случаев заражения коронавирусом. За все время 70 845 человек выздоровело, еще 2 387 умерло.