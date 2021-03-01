На территории заброшенного завода на Урале погиб подросток

ТАСС, 1 марта. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка на территории бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода в Свердловской области, где обрушилась стена. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В Свердловской области следствием СК РФ по факту гибели подростка на территории заброшенного завода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении ведомства.

Днем 1 марта 2021 года в правоохранительные органы Алапаевского района Свердловской области поступило сообщение об обрушении стены на территории бывшего металлургического завода в поселке Верхней Синячихе, в результате которого погиб подросток 2004 года рождения.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, стену здания разбирали трое подростков, она обвалилась, под обломками был обнаружен мертвым один из них. "В поселке Верхняя Синячиха на территории бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода трое подростков с целью сбора лома разбирали конструкции разрушенного здания. В результате их действий стена обвалилась", - уточнил журналистам заместитель начальника 76-й пожарно-спасательной части Алапаевска (Свердловская область) Тимофей Буньков.