На Ямале арестовали фигурантку дела о хищении из бюджета более 29 млн рублей

ТАСС, 2 марта. Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) арестовал на два месяца руководителя ООО "Экспертгрупп" по обвинению в пособничестве при хищении бюджетных средств в размере более 29 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"В ходе расследования уголовного дела от свидетелей <…> поступили заявления об оказании на них давления и угроз со стороны руководителя ООО "Экспертгрупп". Женщина задержана 26 февраля 2021 года в Москве и доставлена для производства следственных действий в Салехард. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере). <…> Салехардским городским судом ЯНАО рассмотрено ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой ЯНАО, об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году замглавы Надымского района вместе с руководителем МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта" принудили сотрудников муниципального учреждения подписать несоответствующие действительности акты приемки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара Стрижова. Работы проходили в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией ООО "Экспертгрупп" на общую сумму более 29 млн рублей. "Содействие в совершении преступления должностным лицам оказывала руководитель ООО "Экспертгрупп". Поступившую субсидию в размере 29 млн рублей, руководитель МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта" по предварительному сговору с заместителем главы МО Надымский район растратил в пользу ООО "Экспертгрупп", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что бывшему заместителю главы Надымского района и руководителю МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта" предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере).