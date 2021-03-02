На Ямале закрывают крупнейший госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом

ТАСС, 2 марта. Крупнейший в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, расположенный в Новоуренгойской центральной городской больнице, закрывается. Накануне из госпиталя был выписан последний пациент, сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

"Инфекционное отделение, расположенное на площадях восьмиэтажного корпуса центральной городской больницы, завершает свою работу. Сейчас необходимости в госпитале нет. Накануне был выписан последний пациент", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, госпиталь НЦГБ является крупнейшим на Ямале. Максимальная заполняемость госпиталя была зафиксирована прошлой осенью, тогда было занято 185 мест.

"Сегодня в Новоуренгойской ЦГБ мы имеем достаточный объем лекарственных средств, СИЗов, высокотехнологичное диагностическое оборудование, продуманы схемы маршрутизации пациентов, нуждающихся в госпитализации, и, конечно, [у нас есть] опыт лечения коронавирусной инфекции. На случай ухудшения эпидобстановки в учреждении все готово", - приводит пресс-служба больницы слова главного врача НЦГБ Кирилла Трапезникова.

В восьмиэтажном терапевтическом корпусе в ближайшие дни будет проведена тщательная дезинфекция всех помещений. Сразу после завершения обработки отделения, которые были вынуждены свернуть из-за пандемии, займут свои площади.

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала пандемии зафиксировано 37 142 случая заражения коронавирусом, 6 364 из них были зарегистрированы в Новом Уренгое. За все время выздоровели 35 178 человек, 399 умерли.