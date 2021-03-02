В Тюменской области, где выявляли случаи гаффской болезни, нашли озеро с токсичной рыбой

17 февраля власти региона сообщили, что диагноз "гаффская болезнь" подтвердился у двух человек, госпитализированных из деревни Ишменева в больницу Тобольска Тюменской области, несмотря на усилия врачей один из пациентов скончался. 24 февраля с подозрением на гаффскую болезнь был госпитализирован житель деревни Ачиры Тюменской области.

ТЮМЕНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты обследовали озеро Ишменевское в Тюменской области, после того, как там в феврале были зафиксированы случаи заражения гаффской болезнью. В ходе обследования было выявлено, что водящаяся в данном озере рыба токсична, сообщила пресс-служба Тобольского муниципального района.

"Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нем водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен. В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения во вторник ТАСС сообщили, что диагноз "гаффская болезнь" у госпитализированного жителя деревни Ачиры не подтвердился.

"У пациента из деревни Ачиры гаффская болезнь не подтвердилась. В терапевтическом отделении Областной больницы №3 (города Тобольска) оказывается необходимая помощь в связи с обострением хронических заболеваний, вызванных несоблюдением диеты и принципов здорового образа жизни. Состояние стабильное", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что пациент из деревни Ишменева чувствует себя хорошо, есть положительная динамика. Он получает всю необходимую помощь в отделении токсикологии Областной клинической больницы №2 в Тюмени.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

В новость были внесены изменения (10:18 мск) - добавлен комментарий регионального департамента здравоохранения о состоянии жителя деревни Ачиры.