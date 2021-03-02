На Урале количество выявленных фальшивых купюр за год увеличилось в 2,5 раза

ТЮМЕНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. фальшивых банкнот почти на 11 млн рублей выявили в Уральской федеральном округе (УФО) в течение 2020 года, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России во вторник.

"Всего в УФО в 2020 году выявлено 2 374 поддельных денежных знака Банка России на сумму почти 11 млн рублей. В 2019 году выявлено 967 поддельных денежных знака Банка России, то есть рост по сравнению с прошлым годом 146%", - рассказали там, уточнив, что прирост связан с единовременным выявлением большой партии банкнот в результате действий правоохранительных органов.

В банке добавили, что 90% от общего выявленного числа - банкноты номиналом 5 тыс. рублей, также были выявлены поддельные купюры номиналом 1 тыс. рублей, 500 рублей, 2 тыс. рублей, 11 поддельных монет и 6 банкнот других номиналов. "Чаще всего, как и годом ранее, подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Реже всего - банкноты мелких номиналов (50, 100 рублей)", - отметили там.