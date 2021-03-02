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В офисе сотового оператора "Мотив" в Екатеринбурге прошли обыски

По данным источника ТАСС, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о неуплате более 2,5 млрд рублей налогов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Обыски проведены в головном офисе уральского сотового оператора "Мотив" в Екатеринбурге в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате более 2,5 млрд рублей налогов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Обыски прошли 1 марта, [дело] об уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

В августе 2020 года в головном офисе компании проводилась выемка документов. По данным пресс-службы "Мотива", изъятые документы касались контрагента компании, попавшего в поле зрения правоохранителей.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области не комментируют ситуацию.

Компания "Мотив" - один из крупнейших региональных операторов мобильной связи, основанный в 1996 году. Зона покрытия сети распространяется на Курганскую и Свердловскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа.

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