В офисе сотового оператора "Мотив" в Екатеринбурге прошли обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Обыски проведены в головном офисе уральского сотового оператора "Мотив" в Екатеринбурге в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате более 2,5 млрд рублей налогов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Обыски прошли 1 марта, [дело] об уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

В августе 2020 года в головном офисе компании проводилась выемка документов. По данным пресс-службы "Мотива", изъятые документы касались контрагента компании, попавшего в поле зрения правоохранителей.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области не комментируют ситуацию.

Компания "Мотив" - один из крупнейших региональных операторов мобильной связи, основанный в 1996 году. Зона покрытия сети распространяется на Курганскую и Свердловскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа.