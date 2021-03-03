Челябинские власти разработали концепцию развития туризма в регионе до 2025 года

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области при участии экспертов Ростуризма и Ассоциации туроператоров России совместно с деловым сообществом разработали концепцию развития туристической сферы региона. Документ рассчитан до 2025 года и предполагает строительство новых гостиниц, обустройство достопримечательностей, в частности, создание полномасштабной модели памятника эпохи бронзы - поселения Аркаим, сообщил в среду ТАСС заместитель министра экономического развития региона Андрей Минченко.

"По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера создана концепция развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года. Ключевые аспекты, отраженные в концепции, дополнительно проработаны во время визита экспертной группы Ростуризма и Ассоциации туроператоров России. <...> Перед нами очень четко прояснились задачи, которые нужно решать", - сказал собеседник агентства.

По словам Минченко, одна из таких задач - развитие туркластера "Южное кольцо", который позволяет за 5-7 дней познакомиться с достопримечательностями юга Челябинской области. В частности, это создание полномасштабной функциональной модели городища Аркаим с элементами музейных экспозиций, сервисным обслуживанием туристов. Кроме того, нужно провести реновацию туристского лагеря заповедника "Аркаим", реконструировать фрагмент городища на месте археологических раскопок, газифицировать территорию, запустить до объектов кластера мультимодальное транспортное сообщение на базе скоростного электропоезда "Ласточка".

Собеседник агентства отметил, что другая важная задача - обустройство достопримечательных и зрелищных объектов, связанных с падением метеорита в 2013 году. "Было установлено, что 71% опрошенных ассоциируют нашу область именно с этим событием. Опрос также подтвердил, что основные гости наших северных озерных территорий - это жители Свердловской области, и нам необходимо развивать это сотрудничество.<…> Кроме того, стало очевидным, что нам следует более концентрированно отнестись к собственному позиционированию и информационному продвижению, о нас пока мало знают даже как о горнолыжном регионе, несмотря на проведение этапов Кубка мира по сноуборду и фристайлу", - сказал он.

Кроме того, концепция предусматривает создание Музея атомного проекта и ракетной техники, цифровизацию туристических сервисов, активное информационное продвижение возможностей отдыха в регионе, систему мер по подготовке кадров для туристической отрасли, развитие детского туризма и краеведения, улучшение туркластеров "Озерный край", "Горный Урал", создание дополнительных 9-10 тыс. гостиничных номеров (18 тыс. номеров на данный момент) и другие мероприятия.