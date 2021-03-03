В Тюменской области дополнительно направят 50 млн рублей на поддержку МСП

ТЮМЕНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Около 50 млн рублей будут дополнительно направлено на поддержку малого и среднего бизнеса Тюменской области в 2021 году, сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в Instagram в среду.

"Принял решение о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса в размере 50 млн рублей. Эти средства будут направлены на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что такая помощь от правительства региона была востребована предпринимателями, с 2016 по 2020 год ее получили 347 раз. "Инвестиции в основной капитал благодаря данной поддержке составили более 2 млрд рублей", - уточнил он.

Предприниматели могут подать заявки в региональный департамент инвестполитики на получение субсидии с 1 по 15 апреля.

Директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков уточнил ТАСС, что всего на поддержку малого и среднего предпринимательства в государственной программе Тюменской области запланировано около 200 млн рублей с учетом заявленных 50 млн рублей. "С учетом возможного появления новых форм поддержки эта сумма также может вырасти", - добавил он.